2018-08-08T12:17:04+03:00
Общество

Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и карта рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI) объявили о партнёрстве
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С 1 августа 2018 г. воспользуйтесь выгодным предложением карты «Совесть» и приобретайте авиабилеты «Уральских авиалиний» в рассрочку без каких-либо процентов и переплат. При оплате не потребуется даже первоначальный взнос, а срок рассрочки составит два месяца.

При бронировании авиабилета на сайте uralairlines.com и в мобильном приложении UralAirlinesнужно выбрать способ оплаты «Банковская карта» и ввести данные карты «Совесть».

Оплата картой рассрочки «Совесть» не только дает возможность разделить сумму покупки на несколько частей, но и сохраняет все действующие на момент покупки скидки и акции магазина. При необходимости можно увеличить срок рассрочки до 10 месяцев, подключив соответствующую опцию на сайте проекта «Совесть» или в приложении.

Лайфхак: срок рассрочки можно увеличить, если совершить покупку в первых числах месяца. Так, если вы купили в рассрочку авиабилет «Уральских авиалиний», например, в Сочи 6 августа за 22 500 рублей, то первый платёж 11 250 рублей нужно внести до 30 сентября (до конца месяца, следующего за месяцем покупки), второй — до 31 октября. Таким образом, период рассрочки вырастает с 2 до почти 3 месяцев.

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