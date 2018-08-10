Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»

СЕГОДНЯ 17:29 2018-08-10T17:37:08+03:00

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Сегодня днем, 10 августа, в Ростове-на-Дону, попав под поезд, погиб мужчина. ЧП произошло примерно в 12 часов на 1219 километре железнодорожного перегона «Ростов-Товарный - Зоосад» (улица Нансена).

- Пассажирским поездом № 583 «Анапа - Казань» смертельно травмирован 58-летний местный житель. По предварительным данным, причиной трагедии стала личная неосторожность пострадавшего, который переходил железнодорожные пути в непосредственной близости перед движущимся поездом, - рассказали свою версию в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Известно, что локомотивная бригада громко сигналила мужчине, но тот только ускорился, перебегая через рельсы. Выступающие части поезда задели пешехода, причив ему травмы, не совместимые с жизнью. Несчастный скончался на месте происшествия. сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.