В Ростове-на-Дону BMW X5 не уступил Daewoo Nexia: пострадали трое детей

СЕГОДНЯ 11:36 2018-08-15T11:36:39+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали трое детей. По предварительным данным, во вторник, 14 августа, около пяти часов дня водитель BMW X5, двигаясь по переулку Измаильский, не уступил Daewoo Nexia.

- В результате ДТП получил травмы водитель автомобиля Daewoo Nexia, а также трое его несовершеннолетних пассажира (3, 10 и 12 лет), - рассказали «КП-Ростов» в донской автоинспекции. - По факту происшествия проводится проверка.

В социальных сетях уже появились фотографии очевидцев.

- Дети отделались ушибами и ссадинами, самому маленькому пришлось накладывать швы на лбу, - написали в городском паблике. - У главы семейства сломаны два ребра и сильное сотрясение мозга, на данный момент он лежит в больнице. Водитель BMW отделалась легким испугом.