В Ростовской области на федеральных траcсах ограничили движение из-за жары

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-15T13:42:02+03:00

Речь идет пока только о большегрузах

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Жаркая погода в Ростовской области стала причиной закрытия федеральных трасс. Об этом сообщает правительство региона. В частности, из-за того, что температeра воздуха поднялась выше плюс 32 градусов, был запрещен проезд по трассам большегрузных автомобилей. Известно, что ограничения действуют на среду, 15 августа, до 22:00.

КОНКРЕТНО

Где будет ограничено движение в Ростовской области

- А-260 Волгоград-Каменск – Шахтинский – граница с Украиной

- А-270 Новошахтинск - граница с Украиной

- А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог - граница с Украиной

- А-135 Подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону: Северный подъезд, Южный подъезд, Западный подъезд;

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Известно, что авария произошла в Ростове-на-Дону. А в социальных сетях уже появились фотографии очевидцев.