2018-08-16T15:27:47+03:00
Общество

В августе малоимущим жителям Ростовской области выделят 44 миллиона рублей

Эти деньги смогут получить те, у кого доход ниже прожиточного минимума
Илья БОГОМОЛОВ
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Малоимущие жители Ростовской области получат социальную помощь.Малоимущие жители Ростовской области получат социальную помощь.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении свыше 44 миллионов рублей для оказания адресной социальной помощи малоимущим жителям Ростовской области. Деньги должны поступить уже в текущем месяце.

Такой вид помощи могут оформить малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в целом по региону. В Ростовской области эта цифра составляет 9816 рублей.

- Всего с начала 2018 года на выплату адресной социальной помощи направлено более 239,3 миллиона рублей. Финансовую поддержку получили более 25 тысяч семей в Ростовской области, - передает пресс-служба главы региона.

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