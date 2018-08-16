В августе малоимущим жителям Ростовской области выделят 44 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:24 2018-08-16T15:27:47+03:00

Эти деньги смогут получить те, у кого доход ниже прожиточного минимума

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Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении свыше 44 миллионов рублей для оказания адресной социальной помощи малоимущим жителям Ростовской области. Деньги должны поступить уже в текущем месяце.

Такой вид помощи могут оформить малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в целом по региону. В Ростовской области эта цифра составляет 9816 рублей.

- Всего с начала 2018 года на выплату адресной социальной помощи направлено более 239,3 миллиона рублей. Финансовую поддержку получили более 25 тысяч семей в Ростовской области, - передает пресс-служба главы региона.