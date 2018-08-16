В августе малоимущим жителям Ростовской области выделят 44 миллиона рублей
Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении свыше 44 миллионов рублей для оказания адресной социальной помощи малоимущим жителям Ростовской области. Деньги должны поступить уже в текущем месяце.
Такой вид помощи могут оформить малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в целом по региону. В Ростовской области эта цифра составляет 9816 рублей.
- Всего с начала 2018 года на выплату адресной социальной помощи направлено более 239,3 миллиона рублей. Финансовую поддержку получили более 25 тысяч семей в Ростовской области, - передает пресс-служба главы региона.