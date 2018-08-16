2018-08-16T15:39:32+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону из окна выпал двухлетний ребенок и разбился насмерть

По предварительным данным, малыш оперся на москитную сетку
ГОШЕВ Игорь
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Приехавшие на место медики не смогли помочь малышу. Фото: ГОПАЛО Ольга.Приехавшие на место медики не смогли помочь малышу. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В четверг, 16 августа, в Ростове-на-Дону произошло страшное ЧП. Двухлетний малыш выпал из окна и разбился насмерть. Известно, что трагедия произошла около 09:40 утра в Октябрьском районе донской столицы.

Сообщается, что на телефон единой диспетчерской службы позвонил случайный прохожий, который рассказал, что практически на его глазах ребенок упал с высоты десятого этажа. Малыш оперся на москитную сетку, которая скорее всего не выдержала его веса.

Приехавшие на место медики уже ничем не смогли помочь мальчику. От полученных травм он скончался до приезда врачей.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Ростове-на-Дону дети стали чаще выпадать из окон. Медики бьют тревогу и предупреждают о травмах, с которым школьники могут столкнуться летом.

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