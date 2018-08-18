2018-08-18T08:41:35+03:00
Происшествия

В Ростовской области сгорели бараки на площади 250 квадратных метров

Причина возгорания выясняется
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Во время пожаров никто не пострадалВо время пожаров никто не пострадалФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В минувшую пятницу, 17 августа, в 16:25 в службу спасения Новошахтинска позвонили очевидцы пожара. Они сообщили, что на улице Базарной горят постройки. Когда на место прибыли первые расчеты, то им достаточно быстро удалось погасить возгорание, уже в 16:47 было объявлено о полной ликвидации огня.

- В тушении принимали участие 17 человек личного состава, которые задействовали четыре единицы техники, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Причина ЧП еще устанавливается, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, в этот же день в Чертковском районе загорелась летняя кухня в хуторе Марьяны. Пожарные справились с огнем за 20 минут. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

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