В Ростове-на-Дону у пешеходного перехода иномарка насмерть сбила пенсионера

СЕГОДНЯ 09:26 2018-08-18T09:28:36+03:00

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В пятницу, 17 августа, около восьми вечера на улице Таганрогской иномарка насмерть сбила человека. Как сообщили в полиции, все случилось в десяти метрах от пешеходного перехода.

- По данному факту проводится проверка, - говорят в ГУ МВД России по РО.

В социальных сетях уже появилось видео очевидцев.

- Там находится нерегулируемый пешеходный переход, освещение оставляет желать лучшего, - пояснила ростовчанка. - Улица оживленная, машин много даже в позднее время. Ближайший светофор находится в 500 метрах. Так что идти до него около 10 мин. Жильцы ЖК и Управляющая компания пытались добиться установки светофора, но все тщетно.

Возмущенные жители Ростова пишут, что на этом участке дороги очень плотное движение, а знак установлен таким образом, что водитель его видит, когда уже практически подъехал к зебре. Потому в этом месте нужно добавить светофор «по требованию», который спасет многие жизни.