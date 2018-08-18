В Ростове-на-Дону у пешеходного перехода иномарка насмерть сбила пенсионера
В пятницу, 17 августа, около восьми вечера на улице Таганрогской иномарка насмерть сбила человека. Как сообщили в полиции, все случилось в десяти метрах от пешеходного перехода.
- По данному факту проводится проверка, - говорят в ГУ МВД России по РО.
В социальных сетях уже появилось видео очевидцев.
- Там находится нерегулируемый пешеходный переход, освещение оставляет желать лучшего, - пояснила ростовчанка. - Улица оживленная, машин много даже в позднее время. Ближайший светофор находится в 500 метрах. Так что идти до него около 10 мин. Жильцы ЖК и Управляющая компания пытались добиться установки светофора, но все тщетно.
Возмущенные жители Ростова пишут, что на этом участке дороги очень плотное движение, а знак установлен таким образом, что водитель его видит, когда уже практически подъехал к зебре. Потому в этом месте нужно добавить светофор «по требованию», который спасет многие жизни.
На Военведе сбили пожилого мужчину насмерть 17.8.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat