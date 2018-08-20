2018-08-20T14:20:24+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Буденновском запретили стоянку автомобилей

Это касается участка между Нансена и Фрунзе
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону на Буденновском запретили стоянку автомобилейВ Ростове-на-Дону на Буденновском запретили стоянку автомобилейФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В донской столице вступил в силу запрет на стоянку машин на проспекте Буденовский между Нансена и Фрунзе. Он будет действовать в течение 12 часов — с восьми утра до восьми вечера. Как поясняет департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, введение запрета связано с необходимостью увеличить пропускную способность проезжей части.

Напомним, ранее стало известно о запрете остановки транспортных средств на ряде улиц донской столицы. В частности, в будние дни с 8:00 до 20:00 на улице Текучева (на участке от 1-й Переулок до переулка Приволжский, южная сторона), на переулке Журавлева (от Красноармейской до Восточной (западная сторона) и на участке от Максима Горького до Восточная (восточная сторона).

Дорожные знаки также появятся у здания № 4 по Театральной площади, где теперь нельзя останавливаться с 22:00 до 06:00.

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