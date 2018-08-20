В Ростове-на-Дону показали, как будет выглядеть парк Собино после реконструкции

СЕГОДНЯ 16:40 2018-08-20T16:44:09+03:00

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На днях в Железнодорожном районе Ростова стартовали работы по благоустройству парка Собино. Сейчас там уже демонтирована 1000 квадратных метров старых дорожек. В рамках реконструкции запланировано установка ограждения и малых архитектурных форм, обустройство спортивных и детских площадок, снос или обрезка аварийных и сухих деревьев. Кроме этого будет высажено достаточное количество новой растительности.

В зоне активного отдыха планируется расположить амфитеатр, в котором будут проходить различные культурно-развлекательные мероприятия, оборудовать площадку с уличными тренажерами для занятий кроссфитом. Центром же тихой зоны станет храм, к которому будет вести живописная аллея, окруженная цветочными клумбами.

Как пояснили в администрации города, ростовчане давно хотели привести данный парк Собино в порядок и в марте 2018 года эта территория попала в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Напомним, парк имени Анатолия Собино является одним из старейших в городе, он создан в 1915 году. Общая площадь - 76,8 тысячи квадратных метров. На сайте мэрии уже появились утвержденные схемы обновленного парка.

Схема обновленного парка Собино.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"