2018-08-20T16:57:41+03:00
Происшествия

Спасатели, задействовав авиацию, потушили крупный пожар в районе Ростовского моря

Площадь возгорания превысила пять тысяч квадратных метров
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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К тушению крупного ландшафтного пожара, полыхающего вблизи жилых домов на окраине Ростова-на-Дону, привлекли авиациюК тушению крупного ландшафтного пожара, полыхающего вблизи жилых домов на окраине Ростова-на-Дону, привлекли авиациюФото: ГУ МЧС России по РО
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Донские спасатели пять с половиной часов тушили крупный пожар в районе Ростовского моря.

- В понедельник, 20 августа, в 10:38 поступило сообщение о возгорании травы и камыша на окраине Ростова-на-Дону, - пояснили в региональной службе спасения.

Когда на место прибыли первые расчеты, оказалось, что есть реальная угроза распространения огня на дачные дома. Вскоре подтянулось подкрепление. В общей сложности на месте работали 72 человека, которые задействовали 20 единиц техники. Для ликвидации возгорания привлечен вертолет МЧС МИ-8 с ВСУ-5.

Только в 15:01 открытый огонь удалось погасить, а затем полностью ликвидировать.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 5 000 квадратных метров.

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