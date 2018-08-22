Соцсети: обезумевший мужчина едва не изнасиловал девочку на рынке в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:18 2018-08-22T16:50:20+03:00

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В социальной сети ростовчане обсуждают жуткую историю, которую рассказали очевидцы, посетившие сегодня, 22 августа, Северный рынок. Якобы около 13:30 один из покупателей - крупный мужчина - прямо среди прилавков повалил на землю девочку школьного возраста и стал похабно трогать ее. На помощь ребенку бросились женщины, в то время как мужчины проходили мимо. Напавшего обезвредили до приезда полиции.

- Надо было просто видеть эти обезумевшие глаза! Здоровенный амбал прямо посреди рынка напал на ребенка! А люди просто проходили мимо, пока он пытался стащить с нее одежду! - рассказала очевидица Оксана Алиева.

В городском паблике появились фотографии, как мужчину уводят сотрудники полиции. О травмах, нанесенных девочке не сообщается.