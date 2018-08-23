В Новочеркасске поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 13:04 2018-08-23T13:12:35+03:00

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Следком на транспорте сообщил о начале доследственной проверки по факту гибели 41-летнего жителя Новочеркасска. В минувшую среду, 22 августа, на станции "Локомотивстрой", расположенной в черте города, грузовой поезд сбил мужчину, который шел по рельсам. Несчастный скончался до приезда скорой.

- По предварительным данным, причиной трагедии стала личная неосторожность пострадавшего, который переходил железнодорожные пути в непосредственной близости перед движущимся поездом, - пояснили в ведомстве. - В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.

Следователи призывают жителей региона не забывать о том, что железная дорога – это объект повышенной опасности. Остановить поезд быстро невозможно. К примеру, если состав двигается со скоростью 60-70 км/ч, то ему необходимо 600-700 метров до полной остановки.