«Ростов» - «Рубин» 31 августа 2018: где ограничат движения транспорта в день матча
«Ростов» - «Рубин» 31 августа 2018: около стадиона ограничат движение траспорта
"Ростов-Арена"Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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31 августа, в связи с футбольным матчем клубов "Ростов" и "Рубин", в донской столице будет ограничено движение возле стдаиона "Ростов-Арена". В администрации города сообщили следующее:
- с 16:30 до 23:00 будет прекращено сквозное движение машин по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона Ростов Арена;
- с 16:30 до 23:00 будет ограничено движение по съезду с Южного подъезда к Ростову (в районе здания по адресу улица Пойменная, 1) на улицу, что идет к югу от стадиона;
- с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение по улице идет к югу от стадиона.
Сама игра начнется в 19:30.