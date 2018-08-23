«Ростов» - «Рубин» 31 августа 2018: где ограничат движения транспорта в день матча

СЕГОДНЯ 17:07 2018-08-23T17:08:51+03:00

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31 августа, в связи с футбольным матчем клубов "Ростов" и "Рубин", в донской столице будет ограничено движение возле стдаиона "Ростов-Арена". В администрации города сообщили следующее:

- с 16:30 до 23:00 будет прекращено сквозное движение машин по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона Ростов Арена;

- с 16:30 до 23:00 будет ограничено движение по съезду с Южного подъезда к Ростову (в районе здания по адресу улица Пойменная, 1) на улицу, что идет к югу от стадиона;

- с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение по улице идет к югу от стадиона.

Сама игра начнется в 19:30.