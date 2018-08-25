Ростовский университет потребовал от Google убрать маньяка Чикатило из числа «выдающихся выпускников»

СЕГОДНЯ 13:44 2018-08-25T13:44:08+03:00

В вузе не склонны, судя по всему, видеть в произошедшем инциденте злой умысел, скорее - недоразумение.

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В Южном федерального университете, который является правопреемником РГУ, отреагировали на то, что поисковик Google причислил серийного убийцу Андрея Чикатило к «выдающимся выпускникам» этого вуза.

- Уже направлена жалоба на этот контент в Google, - заявили в пресс-службе ЮФУ. - Мы обратили внимание сотрудников агрегатора на то, что Чикатило — это опасный преступник и маньяк и не является нашим «выдающимся выпускником».

Ранее, напомним, пользователи соцсетей обратили внимание, что при выдаче ответа на поисковый запрос «Ростовский государственный университет» в аннотации в разделе «выдающиеся выпускники» показываются пять известных персон, окончивших этот вуз, среди них — и писатель Александр Солженицын, и телеведущая и модель Виктория Лопырева, и ученый Виктор Глушков, и судья Конституционного суда РФ Николай Бондарь, и... маньяк Андрей Чикатило, убивший более полусотни людей.

Между тем, в университете, судя по всему, не склонны видеть в произошедшем инциденте злой умысел: дело в том, что англоязычной версии Goоgle этот раздел называется «Знаменитые люди», окончившие университет, а в русской - «выдающиеся выпускники».

Реакция Google пока неизвестна: результаты выдачи по поисковому запросу пока не поменялись.