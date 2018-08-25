Google назвал маньяка Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ, поставив в один ряд с Александром Солженицыным и Викторией Лопыревой

СЕГОДНЯ 09:35 2018-08-25T09:51:27+03:00

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Поисковая система Google включила маньяка Андрея Чикатило в число выдающихся выпускников Ростовского государственного университета — на эту несуразицу обратили внимание пользователи соцсетей.

Действительно, если ввести запрос «Ростовский государственный университет» в этом поисковике, то в аннотации к материалу из Википедии в списке «Выдающиеся выпускники» представлены пять человек: писатель Александр Солженицын, телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева, математик и кибернетик Виктор Глушков, судья Конституционного суда Николай Бондарь и — маньяк-убийца Андрей Чикатило, на счету которого свыше полусотни жертв.

Выдающиеся выпускники вуза по версии Гугл.

- Ничего удивительного в том, что выдается именно такой вариант ответа на запрос, нет, - говорит специалист по IT Антон Городовиков. - Поисковик ранжирует персоны, связанные с запросом (в данном случае это РГУ), по популярности, т.е. упоминаемости и частоте обращения к их имени по другим поисковым запросам, а также, вероятно, по последним обновлениям их страниц в той же Википедии. Другими словами, судя по тому, как Гугл расположил "выдающихся выпускников" чаще ищут (в мире, не только в России) Солженицына, потом - Лопыреву, а далее по убыванию - Глушкова, Чикатило, Бондаря. Впрочем, у робота-поисковика Google есть еще и другие критерии, о которых я не упоминул сейчас: это уже вопрос к разработчикам.

Высшее образование Чикатило, к слову, на самом деле получил в РГУ: после неудачной попытки поступить на юрфак МГУ им. Ломоносова (не прошел по конкурсу), двух курсов Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта (не доучился, потому что призвали в армию), будущий убийца сразу после женитьбы подал документы на заочное отделение филологического факультета Ростовского университета и был принят туда, получив по окончании вуза диплом по специальности «Русский язык и литература» - тема выпускной работы была посвящена писателю, поэту и философу, автору «Путешествия из Петербурга в Москву» Александру Радищеву.

Вещи Чикатило в музее.

Собственно, учеба там и полученное затем высшее образование открывало ему прекрасную дорогу по карьерной лестнице: сначала он, с согласия райкома партии был назначен председателем районного комитета физкультуры и спорта, а уж с университетским дипломом был принят завучем в школу-интернате №32 Новошахтинска — некоторое время даже исполнял там обязанности директора. Но впервые проявившаяся во время работы там нездоровая страсть к несовершеннолетним поставила крест на дальнейшей карьере Чикатило в сфере образования - за сексуальные домогательства к своим ученицам, Любе Костиной и Тоне Гульцевой, он был по-тихому уволен, написав заявление с формулировкой «по собственному желанию».

Следственный эксперимент.

Впрочем, ему удалось затем устроиться сначала в одно ПТУ, в Новошахтинске (но был уволен по сокращению штатов), потом в другое, в Шахтах, — но уже не учителем, а воспитателем. И вот уже работая на новом месте, он и развязал череду своих жестоких убийств - «Бешеный зверь», «Ростовский потрошитель», «Гражданин Икс», «Сатана» - он жестоко расправился, как сам потом признавался, 56 зверств.

14 февраля 1994 года Андрей Романович Чикатило был расстрелян.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Советский Джек-Потрошитель

Самый жестокий маньяк советского времени Андрей Чикатило совершил более 53 убийств (столько удалось доказать в суде). Действовал практически по всей стране. Его жертвами становились маленькие дети, девушки и женщины. Начал свое кровавое шествие Чикатило в городе Шахты Ростовской области, куда он переехал с семьей. Первое убийство совершил 22 декабря 1978 года, жертвой стала девятилетняя Лена Закотонова. Чикатило заметил ее на трамвайной остановке и позвал с собой, обещая угостить ребенка американской жвачкой. Заведя Лену в лесополосу, он бросил девочку на землю, пытался изнасиловать, потом несколько раз ударил ножом. Тело он выбросил в реку, где его нашли через несколько дней.

Затем последовала череда кровавых расправ. Жестокость убийцы поражала. Исполосованные порезами тела находили закопанными в лесу. Перед смертью Чикатило насиловал своих жертв, а иногда отрезал куски плоти и съедал.

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