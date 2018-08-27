Ростовские таможенники арестовали почти полсотни шуб на вещевом рынке Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 14:43 2018-08-27T14:44:22+03:00

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Таможенники и специалисты управления Роспотребнадзора по Ростовской области арестовали 473 шубы из торгового павильона одного из вещевых рынков Ростова-на-Дону. Информация о том, что в городе торгуют изделиями из натурального меха без специальной маркировки, поступила из оперативно-розыскного отдела таможни.

Когда проверяющие нагрянули на точку, то оказалось, что все 473 шубы продаются без маркировки знаком ЕАС, маркировки контрольно-идентификационными знаками и информации о товаре на русском языке, а значит, скорее всего, были ввезены в страну незаконно.

Представители Роспотребнадзора по Ростовской области возбудили дело об административном правонарушении, а меховые изделия изъяли из оборота. Теперь горе-торговцам грозит штраф (от 50 до 300 тысяч рублей для юридических лиц) с полной конфискацией товара.