Застройщик из Ростова-на-Дону похитил 28 квартир дольщиков
Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении генерального директора строительной компании. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.
- В ходе расследования установлено, что он заключил с 68 гражданами договоры инвестирования на строительство 17-этажного жилого дома (в Батайске - автр), - пояснили подробности в надзорном ведомстве. - Полностью не завершив строительство, злоумышленник оформил на себя и своих родственников право собственности на 15 квартир, еще 13 аналогичным образом - на своего компаньона. При этом он не внес в компанию денежных средств за их приобретение.
Мало того, в ходе расследования выяснилось, что обвиняемый переписал автомобили (Hyundai Santa Fe и Land Rover), которые были на балансе компании, на своего сына и дочь компаньона.