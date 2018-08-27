Застройщик из Ростова-на-Дону похитил 28 квартир дольщиков

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-27T15:37:13+03:00

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении генерального директора строительной компании. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

- В ходе расследования установлено, что он заключил с 68 гражданами договоры инвестирования на строительство 17-этажного жилого дома (в Батайске - автр), - пояснили подробности в надзорном ведомстве. - Полностью не завершив строительство, злоумышленник оформил на себя и своих родственников право собственности на 15 квартир, еще 13 аналогичным образом - на своего компаньона. При этом он не внес в компанию денежных средств за их приобретение.

Мало того, в ходе расследования выяснилось, что обвиняемый переписал автомобили (Hyundai Santa Fe и Land Rover), которые были на балансе компании, на своего сына и дочь компаньона.