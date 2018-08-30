Три человека погибли в аварии с мотоциклом в Ростове-на-Дону
ДТП произошло утром на улице Нансена
Фото с места ДТП от Александра Глотова из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"
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Сегодня утром, 30 августа, в Ростове на улице Нансена произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в 6:30 возле дома № 85 в аварию попал мотоцикл.
- Три трупа. Ехали очень быстро, мотоцикл в 200 метрах от тел, - сообщается в городском паблике.
В комментариях один из пользователей написал, что парень и девушка на "железном коне" сбили бездомного. На месте работают сотрудники ГИБДД, по факту аварии проводится проверка.
В полиции подтвердили гибель троих человек: водитель мотоцикла Suzuki допустил наезд на пешехода. Последний переходил проезжую часть в неположенном месте.