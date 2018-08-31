Детская железная дорога в Ростове-на-Дону закрылась на реконструкцию

СЕГОДНЯ 13:02 2018-08-31T13:03:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Детская железная дорога в Ростове закрылась на плановую рекнострукцию. 29 августа по рельсам в парке Островского проехал последний поезд в этом году. Известно, что на объекте будет проведена замена деревянных шпал на железобетонные, обновятся перроны и отреставрируется депо, а также появится гидроколонка для заправки паровоза водой.

Напомним, железной дорогой, о которой идет речь, управляют дети. Протяженность ее путей составляет практически 4 километра. Здесь юные ростовчане могут на практике получить знания о железнодорожной технике и подготовиться к поступлению в профильные учебные заведения. Школьники не только получают теоритические знания, но и сами могут побыть водителями поезда, диспетчерами, дежурными по станции или проводниками. Конечно, под присмотром взрослых инструкторов. Происходит это летом, когда дети находятся на каникулах.

Рядовые посетители могут железной дороги могут нестандартно провести время, прокатившись в комфортабельных вагонах по парку Островского.