Заехали отдохнуть: под Ростовом-на-Дону отдыхающие утопили "Ниву" в озере

СЕГОДНЯ 09:58 2018-09-02T10:00:28+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию, сделанную 1 сентября на берегу Голубого озера. На снимке запечатлен автомобиль "Нива" наполовину погруженный в воду - кто-то из отдыхающих у воды утопил машину. Люди упрекают хозяина транспортного средства в злоупотрелении алкоголем. Позже в комментариях появилось видео, снятое очевидцем. На ролике запечатлены несколько мужчин, безуспешно пытающихся достать автомобиль из озера.

- Очень круто. Разгналась машиночка и поехала, - говорит оператор за кадром. - Я такое только в кино видела. Это не описать словами. Нормально так заехали ребятки отдохнуть. Это была новенькая, хорошая "Нива".

Комментаторы шутят, что скоро машину выставят на продажу с пометкой: "Не бита, не крашена, не утопленник".