2018-09-02T13:49:06+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону "семерка" сбила мужчину на пешеходном переходе

ДТП произошло на проспекте Стачки
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".
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Сегодня утром, 2 сентября, около 9 часов в Ростове на проспекте Стачки произошло ДТП: автомобиль ВАЗ сбил взрослого мужчину. В социальной сети появились фото с места происшествия. Очевидцы рассказали, что пешеход перебегал дорогу на красный свет в районе площади Дружинников. От удара у машины помята крыша и разбито лобовое стекло. Пострадавший мужчина остался жив и в сознании. Со сломанной ногой его доставили в больницу на скорой.

В полиции сообщили, что за рулем ВАЗ-2107 находился 24-летний парень. На какой сигнал светофора двигался пешеход - выяснится в результате проверки, которую проводят сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии еще уточняются.

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