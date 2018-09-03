В Танаисе во время раскопок некрополя нашли погребения младенцев в амфорах

СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-03T11:03:36+03:00

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В Танаисе во время раскопок некрополя обнаружены 17 погребений детей в амфорах. По словам ученых, которые вели работы, самое древнее захоронение датируется первым веком до нашей эры, а обычай хоронить детей в амфорах или крупных сосудах является греческим погребальным обрядом.

Напомним, Танаис – первый из созданных в России археологических музеев-заповедников, основу составляют участки античного города, который был основан восемь столетий назад. Город, названный по имени реки Танаис (Дон) в свое время играл значительную роль в экономической и политической жизни Северного Причерноморья и пограничных с ними пространств степи. На сегодняшний день раскопками вскрыта примерно десятая часть древнего города, а также значительная территория городского некрополя.