2018-09-04T08:08:05+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону иномарка сбила отца с коляской, переходившего дорогу

В коляске находился маленький ребенок
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Регион 61 | Ростов-на-Дону"Фото с места ДТП из группы ВК "Регион 61 | Ростов-на-Дону"
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Вечером 3 сентября в западной части Ростова произошло ДТП. Как сообщается в социальной сети, на пересечении улиц Мадояна и 5-ой Кольцевой автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу с маленьким ребенком в коляске.

- Девушка на черном KIA поворачивала на зеленый и должна была пропустить пешеходов. Мужчина с коляской шел рядом с "зеброй", так как по "зебре" шла девушка с собакой, - рассказал очевидец. - Водитель KIA вылетела на перекресток и не заметила пешеходов из-за арки лобового стекла. Сбила мужчину и протащила коляску несколько метров, после чего врезалась в стоящий внедорожник. Мужчине потребовалась помощь медиков, у ребенка сильный испуг и ушиб в области лба. Девушка из машины вылезать боится, переговоры с полицией ведет оттуда.

В полиции уточнили, что по факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, пострадал только мужчина-пешеход.

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