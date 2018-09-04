2018-09-04T12:01:33+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону вместо создания традиционной подземки власти задумались над проектом метротрама

Однако для начала придется разработать, а потом и защитить в Москве технико-экономическое обоснование этой идеи
Александр СТЕПАНОВ
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На сегодняшний день метротрам в России существует только в Волгограде.На сегодняшний день метротрам в России существует только в Волгограде.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Городские власти в очередной раз обратились к теме создания в Ростове-на-Дону нового вида общественного транспорта — но не метро, в традиционном его понимании, как в Москве или Питере, а в так называемом «смешанном варианте» - в виде метротрама, т. е. подземного трамвая.

Об этом стало известно в ходе совещания о развитии транспортного обслуживания населения южной столицы, которое провел в мэрии губернатор Василий Голубев.

- Предполагается выделение из бюджета средств на разработку технико-экономического обоснования этого проекта, - сообщил замглавы горадминистрации по транспорту Евгений Лебедев. - Смета имеется, необходимо около 50 млн рублей.

Предполагается, что на маршрутах ростовского метротрама будет порядка тридцати станций, однако все расчеты еще предстоит сделать — включая, собственно, расположение линий.

Впрочем, пока, как пояснил сити-менеджер Виталий Кушнарев, идет процесс сбора экспертных мнений, оценки целесообразности и так далее. Ясно только одно: даже если проект будет оцень хорош со всех сторон, главный вопрос, разумеется, упрется в финансирование — ни муниципальный, ни областной бюджеты вместе взятые никак не потянут его.

И глава региона согласен — предметный разговор в столице о финансировании можно будет вести лишь после детального расчета.

- Я буду обсуждать тему строительства на федеральном уровне только при наличии технико-экономического обоснования, без этого никакой конкретики не будет, - подчеркнул Василий Голубев.

Следует отметить, что в России метротрам существует только в Волгограде: это одна 17-километровая линия, на которой расположены 22 станции, она соединяет северные района города (проходит через пять из восьми) с центром, и только 7 км (шесть станций) проходят под землей, остальные на поверхности. Годовой пассажиропоток составляет почти 50 млн пассажиров.

На Западе метротрам существует в нескольких городах Германии, Бельгии, Нидерландах, Австрии, Венгрии.

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