Старейшая тюрьма Ростова-на-Дону отмечает 250-летие

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-04T15:46:00+03:00

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Сегодня, 4 сентября, следственный изолятор № 1, расположенный в центре Ростова (пересечение улицы Горького и Кировского проспекта), отмечает 250-летие. Это здание - одно из самых старых в донской столице.

- Тюремный острог был одним из первых зданий, возведенных на территории крепости Димитрия Ростовского, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по РО. - История следственного изолятора начинает свой отсчет с 4 сентября 1768 года. Старый корпус был положен, как и многие острожные замки России 18 века, в виде буквы "Е" - в честь императрицы Екатерины II. В стенах ростовской тюрьмы в разные периоды времени содержались самые разные категории преступников: красный командир Борис Думенко, командующий 51 армейским корпусом вермахта генерал Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, террористы и бандиты. Во время оккупации города (1942-1943 годы) немцы содержали в этом здании схваченных подпольщиков. Все они были расстреляны во внутреннем дворике тюрьмы, когда фашисты уходили из Ростова.

Сейчас в следственном изоляторе несут службу более 220 сотрудников, содержится под стражей свыше 700 человек. Сегодня в Гарнизонном доме офицеров в честь юбилейной даты состоится торжественное собрание, ветеранам и лучшим сотрудникам учреждения вручат ведомственные награды.