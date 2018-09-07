Донские застройщики открыли первые специальные счета в банке «Открытие»

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-07T14:40:12+03:00

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На рынке недвижимости Ростова-на-Дону и области начались первые изменения после вступления в силу поправок в законодательство. Как известно, с 1 июля 2018 года согласно новым правилам финансирования новостроек застройщиков обязали открывать специальные счета в банках для ведения своей деятельности. Добросовестные строительные компании уложились в срок, выполнив это обязательство до 1 сентября.

О начале обслуживания первых специальных счетов донских застройщиков сообщил на встрече с партнерами по ипотечному бизнесу управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров. За эту услугу утвержден единый тариф с уплатой ежемесячно в размере 2 700 рублей.

- Мы также можем предоставить девелоперам проектное финансирование до 85% от стоимости строительства объекта недвижимости с применением эскроу-счетов, – отметил Игорь Нестеров.

Введенный с 1 июля 2018 года механизм использования эскроу-счетов предполагает передачу средств дольщиков на этапе строительства жилья уполномоченному банку, который перечислит их застройщику только после сдачи дома в эксплуатацию.