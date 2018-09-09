Голый мужик: в Ростове-на-Дону пассажир без трусов похвастался загаром в автобусе

СЕГОДНЯ 09:58 2018-09-09T10:11:51+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии асбосютно голого мужчины, прокатившегося в городском автобусе. Обнаженный пассажир стыдливо прикрывал причинное место, а вот его "пятая точка" осталась у всех на виду. При этом, большинство едущих по своим делам горожан продолжало делать вид, что ничего экстраординарного не происходит.

В комментариях пользователи сети предположили что загорелый "эксгибиционист" проиграл спор. Однако люди недоумевают, как водитель пустил данного пассажира в салон - там же могли находиться дети. Да и оплатил ли мужчина проезд? Если да, то где у него хранились деньги? Почему никто из пассажиров не выгнал голого "весельчака"?

- Я видела его сегодня на Центральном рынке. Он зашел за угол, и его бабка с магазина била тряпкой, чтобы свалил. Он после этого взял и голый быстро побежал в ближайший автобус. Зрелище, конечно, жесть! - написала ростовчанка Ольга.

Некоторые комментаторы выразили сомнения по поводу того, что действие происходило в Ростове-на-Дону. Якобы автобусы с таким салоном по городу уже не ездят.