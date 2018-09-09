Станислав Черчесов о Ростове-на-Дону: "Здесь великолепный стадион"

СЕГОДНЯ 18:54 2018-09-09T18:57:35+03:00

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В Ростове-на-Дону прошла пресс-конференция главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Напомним, 10 сентября национальная команда играет на "Ростов-Арене" в товарищеском матче со сборной Чехии. Среди прочих вопросов наставник прокомментировал то, как он относится к тому, что футболисты в ближайшее время сыграют в нескольких городах России, а не только в Москве.

— Мы не сборная Москвы, поэтому хотим, чтобы нас во всех городах видели, благо инфраструктура позволяет. Если брать завтрашний матч, то мы исходили из логистики, ведь из Трабзона в Ростов лететь всего час, здесь великолепный стадион, отличные болельщики, поэтому с удовольствием здесь и играем, - передает слова тренера пресс-служба РФС. - Для меня нет разницы, на каком стадионе играть. Для болельщиков, детей важно, чтобы мы выступали в разных городах.

Про соперников Черчесов сказал, что это организованная и физически подготовленная. Поэтому россиян 10 сентября ждет непростой матч. Наставник добавил, что ему всегда нравился чешский футбол.