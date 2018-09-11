«Создана для секса»: новые снимки звезды Playboy Марии Лиман набирают тысячи лайков

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-11T15:13:22+03:00

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Ростовчанка Мария Лиман после того, как попала на страницы одного из самых популярных мужских журналов Playboy, стала мега-популярной. С каждым днем число ее поклонников в Инстаграм растет день ото дня. Еще бы - откровенные снимки, которыми знойная брюнетка радует мужскую половину земного шара, с каждым разом становятся все откровеннее и откровенные.

Какой бы вопрос не задавала Мария Лиман своим подписчикам, в ответ она неизменно слышит тысячи комплиментов на всех языках мира. Вот и на этот раз после фото в ярко-красном купальнике подписчики не сдерживали эмоций, а один из них прямо написал: «Создана для секса».

Правда, сама Мария редко реагирует на похожие комментарии. Тем более, что не так давно красавица тайно вышла замуж и теперь готовится пышно отпразновать бракосочетание со своим избранником. Он, кстати, спокойно реагирует на то, что на снимки его жены ежедневно смотрят сотни тысяч глаз.