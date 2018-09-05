2018-09-05T15:56:05+03:00
Общество

Звезда Playboy Мария Лиман тайно вышла замуж

Красавица рассказала, что муж не против ее обнаженных снимков на публику
Оксана АРТЕМОВАГОШЕВ Игорь
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Красавица рассказала, что ее муж не против ее обнаженных снимков на публику. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Красавица рассказала, что ее муж не против ее обнаженных снимков на публику. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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У звезды Playboy из Ростова-на-Дону Марии Лиман полумиллионная армия поклонников (именно столько их в Инстаграм, - прим. автр.). Вот уже на протяжении нескольких лет практически ежедневно роковая шатенка радует их откровенными снимками один краше другого — то красавица полностью обнажилась в честь победы нашей сборной России по футболу над Саудовской Аравией, то порадовала сексуальными снимками на кухне, от которых кровь стынет в жилах. Неужели красавица до сих пор одинока?

Как оказалось, мечта многочисленных претендентов на ее сердце разбита вдребезги: 24-летняя красавица тайно вышла замуж. Как призналась роковая шатенка сайту rostov.kp.ru произошло это еще в начале нынешнего года.

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Только спелый лимон
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- У меня не было пышной церемонии, - рассказала Мария Лиман в эксклюзивном интервью «КП-Ростов». - Мы только расписались. Планировали летом сыграть свадьбу. Но в этом году, думаю, так и не получится. Во-первых, из-за моего плотного съемочного графика, так как в ближайшее время запланированы съемки еще и в Америке. А у моего мужа нет свободного времени в тот период, пока у меня отпуск.

- А как он реагирует на ваши съемки для такой широкой аудитории?

- Спокойно. Хотя, если честно, ждет, что я удалю "Инстаграм", когда стану великой актрисой. Сейчас я поступила на курсы актерского мастерства, снялась в нескольких сериалах и мечтаю покорить Голливуд.

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Золотых снов
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- Почему мы и поклонники до сих пор не видели вашего супруга?

- Я не хочу его показывать. Честно сказать, я очень суеверная в этом вопросе. К тому же, столько было ситуаций, когда подруги и знакомые пытались увести бойфрендов... Потому стараюсь о личной, точнее уже семейной жизни, не говорить. А еще - выставлять в Инстаграм только сценические фото, в том числе из путешествий, которые были сделаны ради красивых снимков.

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Good night
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НУ И НУ!

Звезда Playboy Мария Лиман: Когда я заработала свой первый миллион, подруги от меня отвернулись

- У меня очень много знакомых, которые много достигли, и с кем я в хороших отношениях. Я знаю, какой это тяжелый путь, - рассказала в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" Мария Лиман. - Я не «опозорила Ростов или Россию», как многие говорят. Некоторые думают: разделась и все. Но они не понимают, что за этим стоит большой труд. Ведь, если каждый разденется и выйдет на улицу, ему за это денег не заплатят, еще и в полицию заберут. А те же Мерлин Монро, Ирина Шейх, Мария Шарапова не просто достигли высоких результатов в спорте, кино и шоу бизнесе, они работали над собой. И то, что нас пригласили на съемку в Playboy, означает, что на тебя обратила внимание международная пресса.

Кстати, очень мало моих подруг и знакомых порадовались моему первому успеху, особенно, когда я заработала свой первый миллион. Напротив: «Вот ты каким путем...». Но кто вам мешает заработать тем или иным путем эти же деньги? Просто мне кажется, если бы люди достигали того, чего они хотят, то они бы были гораздо добрее. (Подробности)

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