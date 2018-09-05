Звезда Playboy Мария Лиман тайно вышла замуж

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-05T15:56:05+03:00

Красавица рассказала, что ее муж не против ее обнаженных снимков на публику. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

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У звезды Playboy из Ростова-на-Дону Марии Лиман полумиллионная армия поклонников (именно столько их в Инстаграм, - прим. автр.). Вот уже на протяжении нескольких лет практически ежедневно роковая шатенка радует их откровенными снимками один краше другого — то красавица полностью обнажилась в честь победы нашей сборной России по футболу над Саудовской Аравией, то порадовала сексуальными снимками на кухне, от которых кровь стынет в жилах. Неужели красавица до сих пор одинока?

Как оказалось, мечта многочисленных претендентов на ее сердце разбита вдребезги: 24-летняя красавица тайно вышла замуж. Как призналась роковая шатенка сайту rostov.kp.ru произошло это еще в начале нынешнего года.

liman_maria Только спелый лимон

- У меня не было пышной церемонии, - рассказала Мария Лиман в эксклюзивном интервью «КП-Ростов». - Мы только расписались. Планировали летом сыграть свадьбу. Но в этом году, думаю, так и не получится. Во-первых, из-за моего плотного съемочного графика, так как в ближайшее время запланированы съемки еще и в Америке. А у моего мужа нет свободного времени в тот период, пока у меня отпуск.

- А как он реагирует на ваши съемки для такой широкой аудитории?

- Спокойно. Хотя, если честно, ждет, что я удалю "Инстаграм", когда стану великой актрисой. Сейчас я поступила на курсы актерского мастерства, снялась в нескольких сериалах и мечтаю покорить Голливуд.

liman_maria Золотых снов

- Почему мы и поклонники до сих пор не видели вашего супруга?

- Я не хочу его показывать. Честно сказать, я очень суеверная в этом вопросе. К тому же, столько было ситуаций, когда подруги и знакомые пытались увести бойфрендов... Потому стараюсь о личной, точнее уже семейной жизни, не говорить. А еще - выставлять в Инстаграм только сценические фото, в том числе из путешествий, которые были сделаны ради красивых снимков.

liman_maria Good night

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