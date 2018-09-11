2018-09-11T17:51:41+03:00
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Эксперт: проспекту Нагибина в Ростове-на-Дону необходимы 4 транспортные развязки и 6 подземных переходов

Глава администрации города Виталий Кушнарев выслушал мнения экспертного сообщества
Илья БОГОМОЛОВ
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Проспект Михаила Нагибина.Проспект Михаила Нагибина.Фото: Яндекс.Карты
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11 сентября глава администрации южной столицы Виталий Кушнарев провел обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону до 2035. На открытом заседании выступил эксперт в области транспорта - инженер-проектировщик Андрей Амирян, который вел многие дорожные объекты в донском регионе и Краснодарском крае. Среди прочего он коснулся главных магистралей южной столицы.

- На проспекте Нагибина, например, необходимо устройство четырех транспортных развязок и шести подземных пешеходных переходов. Это позволит непрерывное движение от Нариманова до площади Гагарина с пропускной способностью от 40 до 80 тысяч в сутки. Речь идет о параметрах Ворошиловского моста, - сказал эксперт.

Кроме этого он говорил о необходимости строительства транспортных развязок на улице Вавилова - на примыканиях проспекта Королева, улиц Таганрогской и Дачной. А также о возможности разноуровневого пересечения площади 2-ой Пятилетки.

По поводу улицы Малиновского Амирян предложил добавить в концепцию развития города эстакадные пересечения на кольце с Доватора и примыканиях от улицы 339-й Стрелковой Дивизии.

- Мы принимаем во внимание мнениях всех экспертов и рядовых горожан, которые готовы вместе с нами трудиться над стратегией развития Ростова, - отметил Виталий Кушнарев.

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