В Ростове-на-Дону будут судить супругов, которые получили по липовым справкам об инвалидности 880 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-12T10:38:05+03:00

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В Ростове-на-Дону перед судом предстанут супруги, которых обвиняют в мошенничестве. Согласно официальной версии, они купили липовые справки об инвалидности.

- В 2015 году обвиняемые, не желая проходить медико-социальную экспертизу в установленном порядке, незаконно, за денежное вознаграждение, получили справки о признании их инвалидами второй группы бессрочно, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

Они предоставили полученные справки в Пенсионный фонд, после чего стали получать социальные выплаты и компенсации на оплату услуг ЖКХ. Когда следователи вычислили обманщиков, супругам выдали более 880 тысяч рублей.

В следкоме говорят, что обвиняемые не только признали свою вину, но вернули все полученные деньги, это позволяет им рассчитывать на мягкий приговор.

Напомним, больше года назад произошел скандал, в центре которого оказалось бюро судебно-медицинских экспертиз, так как выяснилось, что там торговлю инвалидностями поставили на поток.