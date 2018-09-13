«Будь на обложке «КП»: В Ростове-на-Дону «Комсомолка» поздравит ростовчан с Днем города

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-13T10:15:54+03:00

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В субботу, 15 сентября, в Ростове-на-Дону пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Свой подарок ростовчанам и гостям донской столицы приготовила и газета «Комсомольская правда». Так, с 10:00 мы ждем всех в парке Левобережный, рядом со второй сценой. Там каждый желающий сможет оставить свое поздравление любимому городу на интерактивной доске.

А еще любой сможет оказаться на страницах любимой газеты. В этот день в нашем городе в первые пройдет уникальная акция «Будь на обложке «КП». В парке вас будет ждать профессиональный фотограф, который сделает яркие, памятные и запоминающиеся снимки. А уже через несколько минут они появятся на первой странице самой многотиражной газеты России. Этот номер газеты мы подарим каждому, кто примет участие в нашей акции.

Здесь же развернется экспозиция многочисленных коллекций Издательского дома «Комсомольская правда», в числе которых «Лучшие современные художники», «История России в романах» и детская литература. А еще для ребят пройдут викторины и конкурсы.

Приходите, будет интересно!

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