День города Ростова-на-Дону 15-16 сентября 2018: программа праздничных мероприятий
День города Ростова-на-Дону 15-16 сентября 2018: программа мероприятий достаточно обширна и рассчитана на широкую аудиторию. То есть ростовчане и гости города легко выберут активности по душе.
15 сентября, суббота
Где: парк культуры и отдыха «Левобережный»
11:00 - Театрализованное открытие
12:00 - Фестиваль «Город детства»
15:00 - Городской праздник молодых семей Ростова
16:00 - Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»
19:00 - Открытие Спартакиады Дона
Где: парк культуры и отдыха им. М. Горького
10:00 - Фотовыставка, посвященная 205-летию парка им. М. Горького «Горожане в парке»
11:00 - Музыкальный фестиваль «С Днем рождения, любимый город!»
12:00 - Праздник «Ростов-многонациональный»
19:00 - Праздничный торжественный концерт «Ростову - 269».
Салют - ежегодная традиция празднования Дня города
Где: набережная реки Дон (от пр. Буденновский до Богатяновского спуска)
09:00 - 22:00 - пройдет Фестиваль «Ростов спортивный-2018». Начало в 9:00 (легкоатлетический забег). В 13:00 состоится Командный чемпионат ЮФО по силовому экстриму. В акватории реки Дон в 13:00 - парусная регата детских и юношеских спортивных парусных судов. Парад крейсерских парусных судов. В 19:00 - открытый турнир города Ростова-на-Дону по фитнес-бикини «Аполлон Дона» и «Прима Дона».
Кроме того, на Набережной с 10:00 до 20:00 пройдет праздник «Ростов молодежный»: в 11:00 - выставка-презентация молодежных инициатив; в 15:00 - концертные программы с участием лучших творческих коллективов, а в 17:00 пройдет выступление популярных музыкальных кавер-групп, уличных музыкантов и солистов.
Где: улица Большая Садовая
16:00 - «Улица Садовая - центральная, концертная, творческая, фестивальная» - работа творческих площадок.
Концертная программа у Донской государственной публичной библиотеки (ул. Пушкинская, 175, а).
19.00 - праздничный концерт с участием Государственного концертного оркестра духовых инструментов имени Владимира Еждика, художественный руководитель - Артур Богдасаров. В программе праздника - «золотые хиты советской эстрады».
Где: площадь Театральная
Группа "Серебро"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
19:00 - Праздничный гала-концерт с участием звезд российской эстрады: группы «Кватро» (участвует симфонический оркестр Ростовской государственной филармонии) и группы «Серебро».
22:00 - Праздничный фейерверк.
Программа гуляний в районах города
15 сентября
Кировский район. Парк им. 1 Мая
10:00 - «Самый лучший город на земле!»
Октябрьский район
17:00 Парк им. Октября «Ростов хлебосольный»
16 сентября
Первомайский район. Сквер, ул. Можайская
9:00 - «Первомайский - Добро желательный»
Пролетарский район. Парк им. В. Черевичкина
11:00 «Любимому городу посвящаем»
Ленинский район. Стадион (ул. Гайдара, 27)
14:00 «С днем рождения, любимый город!»
Железнодорожный район. Рабочая площадь
14:00 «Мой город – моя судьба!»
Советский район. Парк им. города Плевен
17:00 «Город моей мечты!»
Ворошиловский район. Парк Дружба (ул. Б. Капустина)
17:00 «Люблю тебя, мой Ростов»
Концертная программа у Донской государственной публичной библиотеки (ул. Пушкинская, 175, а)
19.00 – концертная программа с участием симфонического оркестра Ростовской государственной филармонии, руководитель - Валентин Урюпин. В программе классические и джазовые произведения.
(Программа на День города предоставлена пресс-службой городской администрации. Внимание: в расписании мероприятий возможны изменения!).
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