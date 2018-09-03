День города Ростова-на-Дону 15-16 сентября 2018: программа праздничных мероприятий

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-03T15:58:08+03:00

На День города на Театральной площади собираются тысячи ростовчан

Программа мероприятий на День города Ростова-на-Дону 15-16 сентября 2018

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День города Ростова-на-Дону 15-16 сентября 2018: программа мероприятий достаточно обширна и рассчитана на широкую аудиторию. То есть ростовчане и гости города легко выберут активности по душе.

15 сентября, суббота

Где: парк культуры и отдыха «Левобережный»

11:00 - Театрализованное открытие

12:00 - Фестиваль «Город детства»

15:00 - Городской праздник молодых семей Ростова

16:00 - Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

19:00 - Открытие Спартакиады Дона

Где: парк культуры и отдыха им. М. Горького

10:00 - Фотовыставка, посвященная 205-летию парка им. М. Горького «Горожане в парке»

11:00 - Музыкальный фестиваль «С Днем рождения, любимый город!»

12:00 - Праздник «Ростов-многонациональный»

19:00 - Праздничный торжественный концерт «Ростову - 269».

Салют - ежегодная традиция празднования Дня города

Где: набережная реки Дон (от пр. Буденновский до Богатяновского спуска)

09:00 - 22:00 - пройдет Фестиваль «Ростов спортивный-2018». Начало в 9:00 (легкоатлетический забег). В 13:00 состоится Командный чемпионат ЮФО по силовому экстриму. В акватории реки Дон в 13:00 - парусная регата детских и юношеских спортивных парусных судов. Парад крейсерских парусных судов. В 19:00 - открытый турнир города Ростова-на-Дону по фитнес-бикини «Аполлон Дона» и «Прима Дона».

Кроме того, на Набережной с 10:00 до 20:00 пройдет праздник «Ростов молодежный»: в 11:00 - выставка-презентация молодежных инициатив; в 15:00 - концертные программы с участием лучших творческих коллективов, а в 17:00 пройдет выступление популярных музыкальных кавер-групп, уличных музыкантов и солистов.

Где: улица Большая Садовая

16:00 - «Улица Садовая - центральная, концертная, творческая, фестивальная» - работа творческих площадок.

Концертная программа у Донской государственной публичной библиотеки (ул. Пушкинская, 175, а).

19.00 - праздничный концерт с участием Государственного концертного оркестра духовых инструментов имени Владимира Еждика, художественный руководитель - Артур Богдасаров. В программе праздника - «золотые хиты советской эстрады».

Где: площадь Театральная

Группа "Серебро"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

19:00 - Праздничный гала-концерт с участием звезд российской эстрады: группы «Кватро» (участвует симфонический оркестр Ростовской государственной филармонии) и группы «Серебро».

22:00 - Праздничный фейерверк.

Программа гуляний в районах города

15 сентября

Кировский район. Парк им. 1 Мая

10:00 - «Самый лучший город на земле!»

Октябрьский район

17:00 Парк им. Октября «Ростов хлебосольный»

16 сентября

Первомайский район. Сквер, ул. Можайская

9:00 - «Первомайский - Добро желательный»

Пролетарский район. Парк им. В. Черевичкина

11:00 «Любимому городу посвящаем»

Ленинский район. Стадион (ул. Гайдара, 27)

14:00 «С днем рождения, любимый город!»

Железнодорожный район. Рабочая площадь

14:00 «Мой город – моя судьба!»

Советский район. Парк им. города Плевен

17:00 «Город моей мечты!»

Ворошиловский район. Парк Дружба (ул. Б. Капустина)

17:00 «Люблю тебя, мой Ростов»

Концертная программа у Донской государственной публичной библиотеки (ул. Пушкинская, 175, а)

19.00 – концертная программа с участием симфонического оркестра Ростовской государственной филармонии, руководитель - Валентин Урюпин. В программе классические и джазовые произведения.

(Программа на День города предоставлена пресс-службой городской администрации. Внимание: в расписании мероприятий возможны изменения!).