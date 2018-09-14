2018-09-14T11:44:57+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону из-за универсиады ограничат движение

Часть центра города перекроют 8 октября
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону планируют перекрыть некоторые центральные улицы города. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.В Ростове-на-Дону планируют перекрыть некоторые центральные улицы города. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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В Ростове-на-Дону планируют перекрыть центральные улицы города. Об этом сообщили в Администрации донской столицы со ссылкой на городской Департамент транспорта. Причина - эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Она будет проходить в том числе на Дону меньше, чем через месяц, 8 октября, 2018 года.

Из-за этого планируют прекратить движение транспорта. Речь идет об участке по улице Большая Садовая от проспекта Кировский до Ворошиловского, а также по проспекту Ворошиловский - на участке от улицы Большая Садовая до площади Гагарина. Плюс с 05:00 до 13:00 в этот день запретят остановку автомобилей и других транспортых средства на том же участке Ворошиловского проспекта.

А уже в ближайшие выходные в Ростове-на-Дону пройдет велопарад, а также с размахом отметят День города.

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