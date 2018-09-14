2018-09-14T16:32:51+03:00
Происшествия

В Ростове бизнесмена заподозрили в афере с недвижимостью на 2,7 млн рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена, имя которого не разглашается. Его уличили в мошенничестве в особо крупном размере.

- Установлено, что генеральный директор фирмы заключил с местной жительницей договор купли-продажи квартиры, находящейся в залоге банка в связи с получением кредита, - пояснили суть подозрений в надзорном ведомстве. - При этом он убедил потерпевшую, что жилье не находится в обременении.

Женщина, будучи введенной в заблуждение, подписала данный договор, передав злоумышленнику в счет оплаты 2 750 000 рублей, но вскоре узнала об обмане, так как в это время квартира была уступлена банком другому гражданину, который успел оформить право собственности. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до девяти лет лишения свободы.

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