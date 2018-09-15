2018-09-15T18:26:38+03:00
Происшествия

Ростовская бизнес-леди заняла у знакомого 300 тысяч рублей и "потерялась" в другом городе

Строить счастье девушка решила подальше от своего кредитора
Илья БОГОМОЛОВ
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Полицейские Ростова-на-Дону задержали подозреваемую в мошенничестве.Полицейские Ростова-на-Дону задержали подозреваемую в мошенничестве.Фото: ГУ МВД России по РО
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Полицейские Ростова задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве. На 29-летнюю злоумышленницу пожаловался житель Первомайского района города. Он рассказал стражам порядка, что знакомая обратилась к нему с просьбой одолжить ей деньги, якобы на развитие бизнеса. Приятельница клятвенно обещала мужчине вернуть всю сумму. Однако, получив 300 тысяч рублей, она перестала выходить на связь, а потом и вовсе переехала жить в другой город.

- Подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

Добавим, что в Ростове также задержан 29-летний грабитель, охотившийся за золотыми цепочками взрослых женщин. Злоумышленник подкарауливал своих жертв на улице и нападал сзади. За две недели он совершил восемь полобных преступлений.

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