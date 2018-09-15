2018-09-15T18:24:37+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержан серийный преступник, который нападал на женщин сзади

От его рук пострадали восемь местных жительниц
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовские полицейские раскрыли серию грабежей на 200 тысяч рублей.Ростовские полицейские раскрыли серию грабежей на 200 тысяч рублей.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Полиция Ростова прервала серию нападений на женщин. Злоумышленник действовал по отработанной схеме – подходил к дамам старше 50 лет со спины и срывал с них цепочки. Заявления о грабеже сыпались на стражей порядка одно за другим.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник в течение двух недель совершил восемь грабежей по городу. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей, - передает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По подозрению в данной серии преступлений сотрудники уголовного розыска городского УВД вместе с коллегами из отдела полиции Советского района задержали 29-летнего ростовчанина. Установлено, что ранее он был судим за грабеж, кражу и незаконное хранение наркотиков. Сейчас в отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел по статье "Грабеж". Часть похищенных украшений стражам порядка удалось вернуть законным владельцам.

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