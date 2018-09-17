2018-09-17T11:59:53+03:00
Общество

Максим Галкин подарил попугая жако мальчику из Ростова-на-Дону

Школьник мечтает стать орнитологом
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Максим Галкин позвал Гришу в гости. Фото: стоп-кадр программыМаксим Галкин позвал Гришу в гости. Фото: стоп-кадр программы
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Мальчик Григорий из Ростова-на-Дону стал участников программы «Лучше всех», которая вышла в эфир накануне, 16 сентября. Как оказалось, Максим Галкин позвал юного ростовчанина в гости, чтобы обсудить биологию, в которой отлично разбирается Григорий. Школьник мечтает стать орнитологом, а потому все свободное время изучает мир птиц, а еще хочет завести питомца - жако, но родители против.

- Попугаи - самая древнейшая птица, которую приручил человек, - пояснил улыбчивый школьник.

Родители Григория признались Максиму Галкину, что не торопились заводить питомца, так как это не игрушка, а будущий член семьи, то есть надо отнестись к решению со всей серьезностью.

- Я готов, - пообещал счастливый Гриша со сцены, уже через минуту услышав заветное «Жако в студию».

Мечта Гриши исполнилась - у него теперь есть попугай жако. Фото: стоп-кадр видео

Мечта Гриши исполнилась - у него теперь есть попугай жако. Фото: стоп-кадр видео

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