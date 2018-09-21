2018-09-21T15:57:13+03:00
Общество

Ирина Безрукова сыграет жену донского священника

Планируется, что фильм покажут в кинотеатрах в 2019 году
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону на днях побывала известная актриса Ирина Безрукова. Фото Instagram instagram.com/irina_bezrukova_official.В Ростове-на-Дону на днях побывала известная актриса Ирина Безрукова. Фото Instagram instagram.com/irina_bezrukova_official.
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В Ростове-на-Дону на днях побывала известная актриса Ирина Безрукова. Поводом для этого стали съемки документального фильма о ее жизни в донской столице. Здесь она жила 22 года. В эксклюзивном интервью «Комсомолки» артистка рассказала, что проект «Малая земля» покажут на НТВ в ноябре этого года. А в 2019-м на большие экраны выйдет фильм, в котором она сыграет супругу донского священника.

- Съемки проходили весной этого года в станице Вешенской, - рассказала она rostov.kp.ru. - Я снималась в проекте, который называется «На круге». Это полнометражный художественный фильм о геноциде казачества, в котором заняты известные российские актеры. Фильм снимается по реальной истории. Он посвящен жизни священника Николая Попова, который причислен к лику святых. Это известный донской святой, а я играю его супругу. Намечено еще несколько съемочных периодов, которые еще будут сниматься в течение года.

По словам артистки, фильм выйдет к годовщине геноцида казачества в 2019 году и будет показан сначала в кинотеатрах.

irina_bezrukova_officialirina_bezrukova_official
В каких местах вам лучше всего думается??? ... Хорошего всем дня!! Это фото без совсем без мейка, без фильтров, без фотошопа.. Только солнце
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