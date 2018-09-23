2018-09-23T17:26:04+03:00
Спорт

Ростовчанин продает мяч с автографами сборной России за миллион рублей

Также у него мяч с подписями футболистов чешской сборной
Илья БОГОМОЛОВ
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Мяч, подписанный игроками российской сборной по футболу. Фото: сайт Avito.Мяч, подписанный игроками российской сборной по футболу. Фото: сайт Avito.
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На одном из сайтов бесплатных объявлений ростовчанин Герман продает два футбольных мяча с автографами. Один - в подписями игроков и тренера сборной России за миллион рублей.

- Этим мячом сборная играла на поле, оригинальный мяч FIFA, - описал товар продавец.

Второй лот - "пятнистый", подписанный чешской сборной. Его, правда оценили в четыре раза дешевле - в 250 тысяч рублей. Чтобы подтвердить подлинность всех автографов, продавец предоставляет фото и видео момента подписания.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу ростовчанин выставил на продажу мяч с автографами Роналдо, Коутиньо, Неймара и Фернандиньо за 150 тысяч рублей. Мужчина уверял, что с именитыми игроками он встречался в гостинице, когда футболисты приезжали в Ростов на матч со сборной Швейцарии.

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