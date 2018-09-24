2018-09-24T10:28:59+03:00
Политика

Путин отправил в отставку куратора выборов в Заксобрание Ростовской области

Одной из причин сложения Василием Лихачевым своих полномочий могли стать разногласия с руководством ЦИКа
Александр СТЕПАНОВ
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Василий Лихачев курировал ход выборов в донском регионе. Фото: пресс-служба ИК РО.Василий Лихачев курировал ход выборов в донском регионе. Фото: пресс-служба ИК РО.
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Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об отставке члена ЦИКа Василия Лихачева, который курировал проведение выборов за рубежом, а также в семи регионах России, включая Ростовскую область.

«Освободить Лихачева Василия Николаевича от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации до истечения срока его полномочий», - отмечается в документе, размещенном на портале правовой информации.

Лихачев был в том числе куратором недавних выборов в Законодательное собрание донского региона 6-го созыва, которые состоялись 9 сентября.

Отвечая на вопрос «КП» о своей оценке хода избирательной кампании, он отмечал, что Ростовская область для него - «понятный, прогнозируемый по политическим событиям регион» и один из лидеров электоральной активности среди субъектов РФ, однако выборную кампанию на Дону теперь уже бывший член ЦИКа обозначал как «очень серьезную», а ее прозрачность он называл одним из ответов на введенные незадолго до этого санкции США.

СМИ сообщали, что причиной добровольной отставки Василия Лихачева с занимаемого поста стали разногласия с руководством ЦИКа. Сам он сообщил, что после ухода с должности намерен отправиться с отпуск, а о дальнейшем трудоустройстве — подумать уже после отдыха, в октябре.

Василий Лихачев после распада СССР несколько лет проработал вице-президентом Татарстана, затем возглавлял Госсовет этой республики. Потом стал постпредом РФ при Европейских сообществах, далее работал депутатом Госдумы 6-го созыва (фракция КПРФ), в 2016-м перешел в ЦИК.

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