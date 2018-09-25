2018-09-25T11:25:19+03:00
Происшествия

Убивший приятеля в пьяной драке житель Ростовской области получил 6 лет "строгача"

Распитие спиртного закончилось "кровавой баней"
Илья БОГОМОЛОВ
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Убийца был задержан и осужден.Убийца был задержан и осужден.Фото: ГУ МВД России по РО
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В Каменске-Шахтинском вступил в силу приговор районного суда по делу об убийстве. Трагедия произошла в апреле текущего года. Двое приятелей выпивали на кухне жилого дома. Затем они поспорили, и один из дебоширов затеял драку. Второй схватил со стола нож ударил им знакомого в грудь, шею и по обеим бедрам. Последний порез задел бедренную артерию, и раненный мужчина умер от кровопотери.

С места преступления пьяный каменчанин не сбегал, и даже сам пытался перевязать товарища, а после инициировал вызов полиции.

- С учетом обстоятельств, отягчающих наказание, в частности, что в действиях подсудимого имеется опасный рецидив преступлений, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.

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