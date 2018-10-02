2018-10-02T17:00:26+03:00
Происшествия

В Родионово-Несветайском районе полицейские возбуждали липовые уголовные дела, чтобы вымогать деньги

Обвинение предъявлено бывшему начальнику уголовного розыска
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейские возбуждали липовые уголовные дела, чтобы вымогать деньги.Полицейские возбуждали липовые уголовные дела, чтобы вымогать деньги.
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ФСБ России по Ростовской области распространила официальное сообщение о возбуждении ряда уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников полиции одного из сельских районов.

- В июле этого года оперативниками ФСБ за получение взятки с фермера в сумме 250 тысяч рублей были задержаны начальник отдела МВД России по Родионово-Несветайскому району и выступивший посредником начальник группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела, - пояснили в службе безопасности.

Полагают, что высокопоставленные полицейские на протяжении нескольких месяцев «крышевали» нелегальный бизнес, возбуждали фиктивные уголовные дела, за прекращение которых и вымогали деньги.

Также под следствием оказался бывший начальник уголовного розыска отдела МВД России по Родионово-Несветайскому району. Согласно официальной версии, будучи еще в должности главного среди участковых, он вымогал деньги - 80 тысяч рублей - за прекращение уголовного преследования.

Двое подозреваемых взяты под стражу, еще один находится под домашним арестом.

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