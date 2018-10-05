2018-10-05T09:59:27+03:00
Происшествия

СКР проводит проверку по факту смерти в аэропорту «Платов» 55-летнего пассажира рейса Симферополь - Санкт-Петербург

По предварительным данным, у жителя Ялты во время полета возникла острая сердечно-сосудистая недостаточность
Александр СТЕПАНОВ
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Медики не успели оказать помощь 55-летнему пассажиру: он скончался буквально сразу после приземления.Медики не успели оказать помощь 55-летнему пассажиру: он скончался буквально сразу после приземления.Фото: Правительство РО
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Южное следственное управление на транспорте СКР приступил к проверке по факту смерти в международном аэропорту «Платов» 55-летнего жителя города Ялты, потерявшего сознание на борту лайнера, который выполнял рейс из Симферополя в Санкт-Петербург, из-за чего самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону.

- По версии следствия, в четверг, 4 октября, около 12.40 командир воздушного судна запросил вынужденную посадку в «Платове» из-за плохого самочувствия пассажира, к которому после приземления самолета прибыли медработники, однако оказать помощь они не успели: в 13.00 часов мужчина скончался, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в следственном ведомстве. - По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее источник «Комсомолки» сообщил, что незадолго до этого полета, ставшего для ялтинца последним в жизни, он перенес сложную операцию, и, возможно, причиной потери сознания стал перепад давления во время взлета.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - резюмировали в Южном следственном управлении.

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