2018-10-08T09:29:26+03:00
Спорт

Баскетболистки "Ростов-Дон-ЮФУ" успешно дебютировали в Евролиге

Ростовчанки обыграли именитые клубы Беларуси и Казахстана
Илья БОГОМОЛОВ
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Баскетбольный клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» дебютирует в Европе.Баскетбольный клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» дебютирует в Европе.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Женский баскетбольный клуб "Ростов-Дон-ЮФУ" дебютировал в Европе. На выходных донские "пантеры" приняли участие в первом этапе Кубка EWBL (Европейской женской баскетбольной лиги). Соревнование прошло в Беларуси, в нем участвовали местная команда "Олимпия", шведская "А3 Баскет" и казахстанская "Astana Tigers". И наши девушки выглядели более чем достойно.

5 октября ростовчанки одолели "Олимпию" - 88:74. 6 числа уступили шведкам - 69:82, а 7-го победили "тигриц" из Астаны - 66:61.

Таким образом, они выходят в следующий этап Евролиги, который пройдет в начале зимы. Но уже на следующей неделе команда начнет играть на чемпионате российской Суперлиги. 11 и 12 октября “пантеры” встретятся с клубом "Ставропольчанки-СКФУ" на их площадке.

Добавим, что в этом сезоне в Еврокубке играют 16 команд из 10 стран.

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