В Ростове-на-Дону откроется первый IMAX-кинотеатр

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-08T14:46:24+03:00

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В Ростове-на-Дону открывается первый кинотеатр с залом IMAX. Напомним, эта технология полностью погружает зрителя в мир фильма благодаря работе широкоформатного экрана, пары проекторов, динамиков, расположенных за экраном и по периметру, и запатентованной геометрии зала. Новый кинотеатр создала популярная федеральная сеть. 10 октября ее представители объявят точную дату открытия.

- Чистое и яркое изображение IMAX, выходящее за область геометрического распознавания, и цифровой звук создают «эффект погружения», заставляют зрителей поверить в реальность происходящего на экране, - рассказали они. - Режиссеры с мировым именем называют IMAX золотым стандартом кинотехнологий. Сегодня этот высокотехнологичный формат поддерживают восемь кинотеатров нашей сети.

Добавим, что первый IMAX-кинотеатр в Ростове-на-Дону расположился в здании на южном подъезде к городу.