2018-10-08T14:46:24+03:00
Звезды

В Ростове-на-Дону откроется первый IMAX-кинотеатр

Ростовчане смогут смотреть фильмы с помощью передовой технологии
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
В Ростове откроется новый кинотеатр.В Ростове откроется новый кинотеатр.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону открывается первый кинотеатр с залом IMAX. Напомним, эта технология полностью погружает зрителя в мир фильма благодаря работе широкоформатного экрана, пары проекторов, динамиков, расположенных за экраном и по периметру, и запатентованной геометрии зала. Новый кинотеатр создала популярная федеральная сеть. 10 октября ее представители объявят точную дату открытия.

- Чистое и яркое изображение IMAX, выходящее за область геометрического распознавания, и цифровой звук создают «эффект погружения», заставляют зрителей поверить в реальность происходящего на экране, - рассказали они. - Режиссеры с мировым именем называют IMAX золотым стандартом кинотехнологий. Сегодня этот высокотехнологичный формат поддерживают восемь кинотеатров нашей сети.

Добавим, что первый IMAX-кинотеатр в Ростове-на-Дону расположился в здании на южном подъезде к городу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали 19-летнего подозреваемого в краже передних фар с Porsche
Когда в Ростове-на-Дону включат отопление 2018: график, очередность подключения
В Ростове-на-Дону полицейский за деньги обещал помощь в прохождении детектора лжи
В Ростовской области грабитель отобрал у прохожей сумочку, где лежали 250 тысяч рублей
Владелец сломанного теплохода оштрафован на 100 тысяч рублей за загрязнение Дона
Ведьма обещала наложить проклятие на бросающих мусор в ростовской роще
В Ростове-на-Дону прошел гастрономический фестиваль
В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли два человека
В Ростовской области от удара током погиб 20-летний парень, который залез на крышу поезда
Победу Хабиба Нурмагомедова в Ростове-на-Дону отметили разукрашенными автомобилями
Эстафета огня Всемирной зимней Универсиады-2019 8 октября 2018 в Ростове-на-Дону: центр города перекроют на час
Баскетболистки "Ростов-Дон-ЮФУ" успешно дебютировали в Евролиге
Отопление в Ростове-на-Дону дадут 15 октября
В Ростове-на-Дону 35-летний байкер погиб в столкновении с "Акцентом"
В 2018-м жители Ростовской области набрали в полтора раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее
Спасатели вытащили из Дона тонувшего рыбака-пенсионера
Объем перевозок разом сократится втрое: Ростовчане требуют сохранить большие автобусы на 22-м маршруте
В Ростовской области в пожаре погиб 55-летний мужчина
В Ростове-на-Дону напротив лицея №27 устроили свалку
В Ростове-на-Дону предлагают запретить левый поворот с пр. Нагибина на ул. Ларина
В Ростове-на-Дону сгорел гараж вместе с иномаркой
В Ростове-на-Дону иномарка на зебре насмерть сбила пятиклассника, перебегавшего дорогу на красный свет
В Ростовской области хотят спасти от высыхания реку Кумшак, впадающую в Цимлянское водохранилище
Карпин: Смешно говорить, что газон «Ростов-Арены» не пострадал после концерта Басты, его пришлось красить в зеленый