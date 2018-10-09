2018-10-09T10:48:15+03:00
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Баста против Гарика Харламова: звезды сойдутся на сцене Comedy Club

Реперы потягаются с юмористами в искрометности
Илья БОГОМОЛОВ
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Comedy Club VS Gazgolder. Стоп-кадр из видео.Comedy Club VS Gazgolder. Стоп-кадр из видео.
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В социальных сетях Баста анонсировал выпуск программы "Comedy Club", который будет полностью посвещен творческому объединению "Газгольдер", которым руководит рэпер. Как пояснили коллеги известного ростовчанина, в записи программы поучаствовали все артисты "Газгольдера", передачу покажут 12 октября в 21:00.

К этому событию был подготовлен специальный ролик, в котором Баста эпично пожимает руку Гарику Харламову, как это делают бойцы перед выходом на ринг.

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Comedy Club VS Gazgolder! 12 октября в 21:00 на #ТНТ!
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- Бой Хабиба и Макгрегора прошел, но главное противостояние еще впереди! Comedy Club VS Gazgolder! - анонсировали выпуск резиденты Comedy Club в Instagram.

Одни поклонники Басты с нетерпением ждут этой горячей передачи, другие критикуют артиста за "продажность". Многие иронизируют, что в баттле сойдутся два толстяка, намекая на то, что и Вася Вакуленко, и Гарик Харламов в последние годы активно борются с лишним весом.

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