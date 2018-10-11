В Ростовской области досрочно освободили 241 заключенного

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-11T11:17:24+03:00

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Служба исполнения наказания сообщила о досрочном освобождении 241 осужденного, который отбывал наказание в колониях Ростовской области.

- Освобождены из мест лишения свободы: 57 человек из колоний-поселения, 184 человека - из исправительных колоний общего режима, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Еще 1301 заключенному снижен срок наказания.

По состоянию на 10 октября учреждениями ГУФСИН России по Ростовской области в суды направлены материалы в отношении 2839 осужденных, которые содержатся в настоящее время в исправительных учреждениях и подпадают под возможное досрочное освобождение.

Напомним, УК РФ предусматривает, что это возможно только с учетом поведения осужденного, его отношения к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, а также отношения осужденного к совершенному деяния. Также имеет значение факт частичного или полного возмещения ущерба потерпевшему.